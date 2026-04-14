БАКУ /Trend/ - Обсужден план сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Азербайджана.

Так, на встрече между исполнительным директором 4SİM Фаризом Джафаровым и руководителем по стратегическому воздействию Центра передовых технологий и инноваций Всемирного экономического форума Манджу Джордж был обсужден план сотрудничества на 2026 год.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям в рамках плана сотрудничества. В частности, были рассмотрены возможности взаимодействия по таким глобальным инициативам, как трансформация промышленных кластеров и применение искусственного интеллекта в энергетическом секторе, платформа стратегического интеллекта, Глобальная сеть маяков, TradeTech, GovTech и Альянс по управлению искусственным интеллектом.

На встрече было отмечено, что азербайджанский центр 4SİM входит в тройку самых активных центров ВЭФ. Также были рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества с сетью центров 4SİM ВЭФ, организации совместных мероприятий и расширения участия Азербайджана в глобальных инициативах по Четвертой промышленной революции.