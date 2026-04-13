Назван объем инвестиций Австрии в экономику Азербайджана за 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем прямых инвестиций Австрии в Азербайджан составил 50,359 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель по сравнению с 2024 годом уменьшился на 26,582 миллиона долларов, или в 2,1 раза.

Согласно данным, в отчетном году доля инвестиций из Австрии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,4%.

В 2024 году общий объем прямых инвестиций из Австрии в Азербайджан составил 23,777 тысячи долларов.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 миллиарда долларов США. Это на 450,9 миллиона долларов США, или на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за отчетный период объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,528 миллиарда долларов США, что на 765,4 миллиона долларов США, или на 43,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.