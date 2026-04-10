UK Export Finance о ключевых направлениях меморандума с Узбекистаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Узбекистаном и Великобританией в феврале 2026 года, поддержка UK Export Finance (UKEF) будет сосредоточена на реализации приоритетных проектов с высоким экономическим и социальным эффектом, сообщил Trend источник в UKEF.

"К таким инициативам, как правило, относятся масштабная модернизация транспортной инфраструктуры, энергетических систем, коммунального хозяйства, общественных объектов, а также развитие сектора критически важных полезных ископаемых", - уточнили в компании.

Источник подчеркнул, что агентство будет содействовать участию британских компаний посредством инструментов экспортно-кредитной поддержки.

"Мы будем обеспечивать экспортно-кредитную поддержку, включая гарантии, кредиты и страхование, что позволит повысить конкурентоспособность британских подрядчиков и поставщиков в международных тендерах", - сказал он.

Кроме того, было отмечено, что UKEF намерено подключаться к проектам на ранних стадиях их реализации.

"Мы также рассматриваем участие на ранних этапах, помогая структурировать проекты с учетом британских стандартов, технологий и финансовых решений", - добавил источник.

Отдельное внимание будет уделено развитию делового взаимодействия между сторонами.

"Важным направлением станет бизнес-координация, обеспечивающая прямые контакты между узбекистанскими государственными структурами и британскими компаниями, обладающими соответствующей экспертизой", - сообщили в UKEF.

В завершение источник отметил, что применение гибких финансовых инструментов позволит снизить риски и ускорить реализацию проектов.