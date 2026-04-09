Доходы Азербайджана от экспорта карбамида снизились

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале текущего года Азербайджан экспортировал карбамида на сумму 21,9 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на мартовский выпуск 2026 года "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на 14,1 миллиона долларов США или на 39,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в январе-феврале текущего года экспорт Азербайджана из ненефтяного сектора увеличился на 19,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 580,7 миллиона​​ долларов США.

В январе-феврале 2026 года экспорт продовольствия увеличился на 30,5% и составил 200,6 миллиона долларов США.