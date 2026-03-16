Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 марта

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 марта

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9453 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,1208 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9453
AUD 1,1911
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1136
CZK 0,0795
CNY 0,2464
DKK 0,2603
GEL 0,6232
HKD 0,2171
INR 0,0184
GBP 2,2531
SEK 0,1801
CHF 2,1518
ILS 0,5406
CAD 1,2395
KWD 5,532
KZT 0,3472
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,4958
MDL 0,0977
NOK 0,1744
UZS 0,0141
PKR 0,6078
PLN 0,4554
RON 0,3818
RUB 2,1208
RSD 0,0165
SGD 1,3265
SAR 0,453
xdr 2,3085
TRY 0,0385
TMT 0,4857
UAH 0,0385
JPY 1,0655
NZD 0,9871
