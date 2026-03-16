Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9453 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,1208 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9453
|AUD
|1,1911
|BYN
|0,581
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1136
|CZK
|0,0795
|CNY
|0,2464
|DKK
|0,2603
|GEL
|0,6232
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2531
|SEK
|0,1801
|CHF
|2,1518
|ILS
|0,5406
|CAD
|1,2395
|KWD
|5,532
|KZT
|0,3472
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,4958
|MDL
|0,0977
|NOK
|0,1744
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6078
|PLN
|0,4554
|RON
|0,3818
|RUB
|2,1208
|RSD
|0,0165
|SGD
|1,3265
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3085
|TRY
|0,0385
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0385
|JPY
|1,0655
|NZD
|0,9871