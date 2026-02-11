Специальное премиальное предложение для депозитных вкладчиков

Халг Банк проводит новую кампанию с целью расширения использования клиентами преимуществ премиальных карт. До 30 июня новые и действующие вкладчики Халг Банка имеют возможность заказать в филиалах Mastercard Black Edition и Visa Infinite со скидкой 50 % на стоимость карт или первоначальный взнос.

Премиальные карты — это престижные платёжные инструменты, предоставляющие владельцам высокий уровень комфорта, индивидуальное обслуживание и эксклюзивные привилегии. К ним относятся страхование путешествий, трансферные услуги, бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов и другие привилегии.

Заказать карту, можно обратившись в любой из филиалов Халг Банка.

Халг Банк предлагает депозитные продукты, которые позволяют получать доход до 10,5% годовых. С подробными условиями можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/depozity?include=menu

