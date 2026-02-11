Культурное сотрудничество Азербайджана и Узбекистана на примере "Мукаддимат уль-адаб" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) состоялась презентация перевода на азербайджанский язык труда великого узбекского мыслителя Махмуда Замахшари "Мукаддимат уль-адаб", сообщает Trend Life.

На открытии директор Международного центра мугама, посол культуры Узбекистана, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил, что издание книги, вышедшей в рамках серии публикаций МЦМ, является достойным вкладом в дело популяризации литературного наследия тюркоязычных народов. По его словам, публикация перевода стала ещё одним значимым шагом в развитии братских связей с Узбекистаном и свидетельством плодотворного культурного сотрудничества.

Было подчеркнуто, что книга, представленная в переводе профессора Тарлана Гулиева, служит укреплению азербайджано-узбекских культурных связей, расширению популяризации литературных памятников и созданию основы для реализации новых совместных проектов. Издание имеет важное значение как в деле сохранения общего культурного наследия и популяризации наследия выдающихся личностей, так и в распространении научно значимых текстов.

В своих выступлениях депутат Милли Меджлиса, председатель межпарламентской группы дружбы Азербайджан–Узбекистан Эльдар Ибрагимов, академики Низами Джафаров и Теймур Керимли, доктор филологических наук, профессор Гызылгюль Абдуллаева отметили, что подобные проекты открывают широкие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами, способствуя развитию не только литературно-культурных связей, но и взаимодействия в различных сферах.

Доктор филологических наук, профессор Тарлан Гулиев выразил благодарность руководству Международного центра мугама и присутствующим учёным за поддержку издания.

Следует отметить, что издание подготовлено на основе перевода с древней графики на современный алфавит "Мукаддимат уль-адаб" выдающегося учёного и мыслителя узбекского народа Замахшари (Абулькасим Махмуд ибн Умар ибн Мухаммад аль-Хорезми аз-Замахшари), осуществлённого профессором Тарланом Гулиевым. Научным редактором издания, подготовленного в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, выступил академик Теймур Керимли. Произведение впервые представлено азербайджанскому читателю.

