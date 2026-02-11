Следуя за мечтой … Представлен фильм о первой азербайджанской женщине, покорившей Эверест (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союза кинематографистов Азербайджана состоялся показ документального фильма режиссёра Арзу Уршан "Следуя за мечтой" (Arzunun ardınca), посвящённого первой азербайджанской женщине, покорившей Эверест Эльмире Аслановой, сообщает Trend Life.

Картина раскрывает не только хронику восхождения на высочайшую вершину планеты, но и внутренний путь человека, решившегося бросить вызов собственным возможностям. В фильме последовательно прослеживаются этапы подготовки к экспедиции, годы тренировок, физические и психологические испытания, с которыми сталкивается альпинист на пути к вершине. Особое внимание уделено мотивации героини, её целеустремлённости и вере в мечту, ставшей движущей силой всей истории.

В ленте использованы кадры экспедиции, личные архивные материалы, а также интервью с самой Эльмирой Аслановой, её близкими и коллегами. Это придаёт повествованию документальную достоверность и эмоциональную глубину. Режиссёр стремится показать не только спортивный подвиг, но и силу характера, стойкость и ответственность, которые стоят за каждым шагом к вершине.

Показ прошёл при участии самой героини фильма, что вызвало живой отклик у зрителей. Фильм был тепло принят публикой и вызвал большой интерес. После просмотра состоялось обсуждение, в ходе которого Эльмира Асланова поделилась впечатлениями о съёмочном процессе и ответила на вопросы аудитории.

