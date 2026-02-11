Победители образовательной стипендиальной программы «Red Hearts» встретились с донорами

Была организована встреча победителей образовательной стипендиальной программы «Red Hearts», реализуемой Фондом Red Hearts, с донорами, которые поддерживают их в образовательном пути. В дружеской атмосфере за завтраком доноры поделились с участниками своим жизненным и профессиональным опытом, а также дали ценные советы. Победители стипендиальной программы рассказали о своих карьерных планах, академических достижениях и образовательной деятельности, а также задали интересующие их вопросы.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Правления Kapital Bank и главный корпоративный менеджер по продажам Фарид Хидаятзаде, член Правления и главный директор по комплаенсу Кямал Абдуллаев, а также клиенты Birbank Private.

Президент Фонда Red Hearts Юсиф Поладов подробно рассказал участникам об образовательной стипендиальной программе «Red Hearts» и акции «Onu Oxut» (Пожертвуй для образования), отметив, что в этом году студенты впервые будут получать менторскую поддержку от доноров на протяжении всего периода обучения.

Стоит отметить, что с 2024 года образовательная стипендиальная программа «Red Hearts» реализуется в партнерстве Фонда Red Hearts и Фонда Pазвития Образования. На программу 2025–2026 учебного года было подано 995 заявок, 73 кандидата были приглашены на собеседование, а 20 студентов стали победителями. В рамках стипендиальной программы при поддержке клиентов Birbank Private 10 студентов получают стипендии.

Фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.