Рынок кредитного страхования в Азербайджане сократился

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджане собрано 4,781 миллиона манатов страховых премий по кредитному страхованию.

Как сообщает Trend, со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18 тысяч манатов или 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период платежи по кредитному страхованию снизились на 12 тысяч манатов или 17,4% до 57 тысяч манатов.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года за счет страховых компаний в Азербайджане собрано 1,365 миллиарда манатов страховых премий. Этот показатель на 143,2 миллиона манатов или 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, страховые компании, работающие в Азербайджане, за отчетный период совершили страховых взносов на сумму 844,8 миллиона манатов, что на 150,8 миллиона манатов или 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

