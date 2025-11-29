Fitch пересмотрело оценку операционной среды банков Грузии

БАКУ/Trend/ - Fitch повысило оценку операционной среды для банков Грузии с «bb-»/Стабильный до «bb»/Стабильный.

Как сообщает Trend со ссылкой на Fitch, повышение оценки отражает устойчивые показатели банков на фоне повышенной политической неопределённости и значительное укрепление кредитных показателей сектора с 2022 года, в частности капитализации и прибыльности.

Согласно данным агентства, эти улучшения охватывают весь сектор, но наибольшие преимущества получают два крупнейших банка, включая TBC Bank JSC (Joint Stock Company), которые вместе составляют около 80% активов сектора.

"Сильные экономические условия продолжают поддерживать показатели банков, которые остаются устойчивыми к политической напряжённости. Значительный приток мигрантов, развитые сектора информационных и коммуникационных технологий, туризма, а также возрастающая роль Грузии в транзитной торговле способствовали динамике экономики страны, при этом среднегодовой рост ВВП составлял 9,5% в 2022–2024 годах", - говорится в сообщении.

Fitch ожидает роста на уровне 7,3% в 2025 году и в среднем 5,2% в 2026–2027 годах. Усиление политической напряжённости в Грузии не оказало существенного влияния на доверие клиентов и инвесторов и на работу банков.

Fitch пересмотрело прогнозы для Bank of Georgia, ProCredit Bank (Грузия), TBC Bank JSC и JSC Halyk Bank Georgia с «Негативного» на «Стабильный».