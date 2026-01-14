БФБ об эмиссии акций в текущем году

БАКУ /Trend/ - В прошлом году общий объем заключенных сделок по всем финансовым инструментам в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составил 63,823 миллиарда манатов.

Об этом сообщили в БФБ в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом данный показатель снизился на 7,333 миллиарда манатов или на 10,3%.

В отчетном периоде было заключено 29 585 сделок, что по сравнению с 2024 годом меньше на 42 145 сделок или в 2,4 раза.

На долю операций репо в обороте БФБ пришлось 50,633 миллиарда манатов, что в годовом сравнении меньше на 10,3 миллиарда манатов или на 16,9%.

В отчетный период объем сделок с государственными ценными бумагами увеличился на 2,818 миллиарда манатов или на 35,8%, достигнув 10,682 миллиарда манатов, а объем сделок с корпоративными ценными бумагами вырос на 5,8% и составил 2,508 миллиарда манатов.

Согласно операционным показателям ЗАО "Бакинская фондовая биржа" за 2025 год, общий объем сделок, заключенных на первичном рынке акций, по сравнению с 2024 годом сократился в 9,2 раза — с 70,675 миллиона манатов до 7,680 миллиона манатов, а их общее количество снизилось с 49 301 до 9.

Как видно из цифр, на первичном рынке акций наблюдается заметное сокращение.

В связи с причинами данного снижения в БФБ сообщили, что эти показатели связаны с таким фактором, как крупное IPO, состоявшееся в 2024 году: "Поскольку в 2025 году не было размещений акций такого масштаба, в указанных показателях наблюдается снижение".

Также было отмечено, что в текущем году ожидается крупная эмиссия акций.

"В настоящее время мы не можем назвать компанию, однако, как только информация станет известна, мы сообщим об этом", - подчеркнули в БФБ.