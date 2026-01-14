Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
США предпримут жесткие меры против Ирана в случае казни участников протестов - Трамп

В мире Материалы 14 января 2026 02:27 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что если иранские власти на этой неделе казнят участников антиправительственных протестов, Соединённые Штаты предпримут крайне жёсткие меры против Ирана.

Как сообщает Trend, Трамп сказал об этом в интервью «CBS News».

«Мы примем решительные и жёсткие меры. Если они пойдут на такой шаг, наш ответ будет очень жёстким», - подчеркнул Трамп.

Коснувшись поддержки иранского народа, Трамп отметил, что помощь будет масштабной и будет оказываться в различных формах: «Предусмотрено значительное количество помощи, она охватит разные направления, включая экономическую поддержку».

