Госдеп США объявил о принятии рамочного соглашения о реализации TRIPP

БАКУ/ Trend/ - Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретились в Вашингтоне, чтобы объявить о принятии рамочного соглашения о реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Как сообщает Trend со ссылкой на Госдепартамент США, ведомство обнародовало текст документа. Отмечается, что данный документ является очередным шагом по выполнению обязательств, принятых 8 августа 2025 года в Белом доме с целью обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Подчеркивается, что рамочное соглашение определяет конкретный путь к запуску TRIPP, направленного на создание беспрепятственного мультимодального транзитного сообщения через территорию Армении.

Также отмечается, что TRIPP формирует важное звено в Транскаспийском торговом маршруте, соединяя основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

«Рамки реализации TRIPP, отражающие принципы, утвержденные на Вашингтонском саммите мира 8 августа 2025 года, состоявшемся под председательством президента Трампа, подчеркивают важность суверенитета, территориальной целостности и взаимности для общего успеха TRIPP. Основная цель TRIPP заключается в укреплении благосостояния и безопасности Армении и Азербайджана за счет расширения региональной торговли и связей, а также создания новых транзитных возможностей, соединяющих Центральную Азию и Каспийское море с Европой», - говорится в заявлении.