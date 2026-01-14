Азербайджан представил прогнозы доходов от нефтяных и газовых месторождений на 2026 год

БАКУ/Trend/ - Счетная палата Азербайджана представила прогнозы доходов от нефтяных и газовых месторождений на 2026 год, сообщает Trend.

Ожидается, что чистые поступления страны от продажи углеводородов в 2026 году составят 5,03 миллиарда долларов США (8,551 миллиарда манатов). Прогнозируемый показатель на 2026 год на 2,910 миллиарда манатов, или 25,4%, ниже фактических поступлений 2024 года и на 1,246 миллиарда манатов, или 12,7%, ниже прогнозного показателя 2025 года.

Ниже приведены прогнозные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) от реализуемой нефти и газа в 2026 году:

Месторождение Доходы в 2026 году Добыча в 2026 году (государственная доля) "Азери–Чыраг–Гюнешли" 4,236 миллиарда долларов 68,3 миллиона баррелей "Шах Дениз" 532,6 миллиона долларов 5,4 миллиона баррелей 4,8 миллиарда кубометров Сураханы и Гарачукхур $3,3 миллиона долларов 0,05 миллиона баррелей Зыг-Говсан 1,6 миллиона долларов 0,03 миллиона баррелей Кюрсанги и Гарабаглы 0 0,12 миллиона баррелей Нефтчала и Хыллы 0,8 миллиона долларов 0,02 миллиона баррелей Мишовдаг и Каламаддин 1,5 миллиона долларов 0,02 миллиона баррелей Кюровдаг 4,7 миллиона долларов 0,09 million barrels Балаханы-Сабунчи-Рамана и Кюрдаханы 12,1 миллиона долларов 0,19 миллиона баррелей Блок Бинагади 8,5 миллиона долларов 0,19 миллиона баррелей Гум-Дениз и Бахар 4,8 миллиона долларов 0,025 миллиона баррелей 0,033 миллиарда кубометров "Абшерон" JOCAP 88,1 миллиона долларов 0,88 миллиона баррелей 0,305 миллиарда кубометров Платежи SOCAR 136,2 миллиона долларов Итого 5,03 миллиарда долларов 75,31 миллиона баррелей 5,14 миллиарда кубометров

Данные министерства энергетики Азербайджана показывают, что в 2025 году в стране было добыто 27,7 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат. Из них 16,2 миллиона тонн пришлось на месторождение "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), 3,8 миллиона тонн — на "Шах Дениз", 0,6 миллиона тонн — на месторождение "Абшерон", и 7,1 миллиона тонн — на долю SOCAR.

За отчетный период было экспортировано 23,1 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат.

Кроме того, в 2025 году Азербайджан добыл 51,5 миллиарда кубометров природного газа. Из них 14,1 миллиарда кубометров пришлось на месторождение "Азери-Чыраг-Гюнешли", 27,9 миллиарда кубометров — на "Шах Дениз", 1,6 миллиарда кубометров — на "Абшерон", и 7,9 миллиарда кубометров — на долю SOCAR.

В тот же период страна экспортировала 25,2 миллиарда кубометров газа: 12,8 миллиарда кубометров — в Европу, 9,6 миллиарда кубометров — в Турцию (в том числе 5,6 миллиарда кубометров через TANAP), 2,3 миллиарда кубометров — в Грузию и 0,5 миллиарда кубометров — в Сирию.