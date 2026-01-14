Азербайджан представил прогнозы доходов от нефтяных и газовых месторождений на 2026 год

БАКУ/Trend/ - Счетная палата Азербайджана представила прогнозы доходов от нефтяных и газовых месторождений на 2026 год, сообщает Trend.
Ожидается, что чистые поступления страны от продажи углеводородов в 2026 году составят 5,03 миллиарда долларов США (8,551 миллиарда манатов). Прогнозируемый показатель на 2026 год на 2,910 миллиарда манатов, или 25,4%, ниже фактических поступлений 2024 года и на 1,246 миллиарда манатов, или 12,7%, ниже прогнозного показателя 2025 года.
Ниже приведены прогнозные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) от реализуемой нефти и газа в 2026 году:
|
Месторождение
|
Доходы в 2026 году
|
Добыча в 2026 году (государственная доля)
|
"Азери–Чыраг–Гюнешли"
|
4,236 миллиарда долларов
|
68,3 миллиона баррелей
|
"Шах Дениз"
|
532,6 миллиона долларов
|
5,4 миллиона баррелей
|
4,8 миллиарда кубометров
|
Сураханы и Гарачукхур
|
$3,3 миллиона долларов
|
0,05 миллиона баррелей
|
Зыг-Говсан
|
1,6 миллиона долларов
|
0,03 миллиона баррелей
|
Кюрсанги и Гарабаглы
|
0
|
0,12 миллиона баррелей
|
Нефтчала и Хыллы
|
0,8 миллиона долларов
|
0,02 миллиона баррелей
|
Мишовдаг и Каламаддин
|
1,5 миллиона долларов
|
0,02 миллиона баррелей
|
Кюровдаг
|
4,7 миллиона долларов
|
0,09 million barrels
|
Балаханы-Сабунчи-Рамана и Кюрдаханы
|
12,1 миллиона долларов
|
0,19 миллиона баррелей
|
Блок Бинагади
|
8,5 миллиона долларов
|
0,19 миллиона баррелей
|
Гум-Дениз и Бахар
|
4,8 миллиона долларов
|
0,025 миллиона баррелей
|
0,033 миллиарда кубометров
|
"Абшерон" JOCAP
|
88,1 миллиона долларов
|
0,88 миллиона баррелей
|
0,305 миллиарда кубометров
|
Платежи SOCAR
|
136,2 миллиона долларов
|
Итого
|
5,03 миллиарда долларов
|
75,31 миллиона баррелей
|
5,14 миллиарда кубометров
Данные министерства энергетики Азербайджана показывают, что в 2025 году в стране было добыто 27,7 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат. Из них 16,2 миллиона тонн пришлось на месторождение "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), 3,8 миллиона тонн — на "Шах Дениз", 0,6 миллиона тонн — на месторождение "Абшерон", и 7,1 миллиона тонн — на долю SOCAR.
За отчетный период было экспортировано 23,1 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат.
Кроме того, в 2025 году Азербайджан добыл 51,5 миллиарда кубометров природного газа. Из них 14,1 миллиарда кубометров пришлось на месторождение "Азери-Чыраг-Гюнешли", 27,9 миллиарда кубометров — на "Шах Дениз", 1,6 миллиарда кубометров — на "Абшерон", и 7,9 миллиарда кубометров — на долю SOCAR.
В тот же период страна экспортировала 25,2 миллиарда кубометров газа: 12,8 миллиарда кубометров — в Европу, 9,6 миллиарда кубометров — в Турцию (в том числе 5,6 миллиарда кубометров через TANAP), 2,3 миллиарда кубометров — в Грузию и 0,5 миллиарда кубометров — в Сирию.