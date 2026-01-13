Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
США и Армения утвердили совместное заявление о рамках реализации TRIPP

В мире Материалы 13 января 2026 23:41 (UTC +04:00)
Фото: МИД Армении

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио провели переговоры в Вашингтоне.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Армении, в ходе встречи Мирзоян и Рубио обсудили процесс выполнения договорённостей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира 8 августа 2025 года. Стороны подчеркнули значимость дальнейшей институционализации мирного процесса между Баку и Ереваном и рассмотрели конкретные шаги в этом направлении.

По итогам встречи министр иностранных дел Армении и госсекретарь США утвердили совместное заявление о рамочном соглашении между двумя странами по реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

