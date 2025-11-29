В Иране сократилось потребление стали

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) потребление стали в Иране снизилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно отчету, за 7 месяцев в Иране было потреблено 13,6 млн тонн стали. При этом за аналогичный период прошлого года потребление стали в стране составило 14 млн тонн.

В отчете отмечается, что за 7 месяцев потребление стальной продукции в стране составило 10,6 млн тонн. Потребление стальной продукции снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года в стране было потреблено около 11,6 млн тонн стальной продукции.

За 7 месяцев в стране было потреблено 24,3 млн тонн губчатого железа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за указанный период потребление губчатого железа увеличилось на 3,1%. За тот же период прошлого года потребление губчатого железа составило около 23,6 млн тонн.

В отчете говорится, что за 7 месяцев в стране было потреблено 38,1 млн тонн железорудного концентрата. Потребление железорудного концентрата увеличилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период прошлого года было потреблено около 37,7 млн ​​тонн железорудного концентрата.

Следует отметить, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 млн тонн в год.