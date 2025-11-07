В письменных и устных медиа Азербайджана наблюдаются проблемы с соблюдением языковых норм - Надир Мамедли

БАКУ/Trend/ - В письменных и устных медиа наблюдаются проблемы с соблюдением языковых норм.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил директор Института языкознания имени Насими Национальной Академии наук Азербайджана Надир Мамедли на панельной сессии «Соблюдение норм азербайджанского литературного языка и культура речи в теле- и радиоэфире», состоявшейся в рамках конференции «Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа».

По его словам, азербайджанским языком владеют около 50 миллионов человек, но лишь 10 миллионов из них хорошо знают его грамматические нормы:

"Мы должны защищать языковые нормы азербайджанского языка. Все стили нашего языка функциональны, однако новые слова редко находят отражение в художественной литературе и научных текстах, а новые термины - в официально-деловом стиле. Когда это происходит, чаще всего наблюдаются нарушения публицистического стиля".

Н.Мамедли отметил, что в настоящее время подготавливается орфографический словарь, в который будет включено 82 тысячи слов.

Директор подчеркнул, что недопустимо вводить в язык иностранные слова лишь потому, что они нравятся широкой аудитории:

«Слова проникают в язык разными путями. Предметы и явления приносят новые слова. Прежде чем заимствовать иностранные термины, мы должны обратиться к нашим прежним словарям. Заимствования могут быть необходимыми, но они всегда заметны в языке как инородный элемент».

По словам директора института, нарушения языковых норм характерны как для письменных, так и для устных СМИ:

"В медиа не следует использовать чрезмерно сложные выражения. Часто наблюдаются ошибки в пунктуации, а также в устной и письменной речи. Необходимо наладить постоянное взаимодействие между представителями медиа и лингвистами".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!