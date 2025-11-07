Объявлен график работы банков Азербайджана в праздничные дни

БАКУ/Trend/ - В нерабочие дни с 8 по 11 ноября ряд филиалов и отделений банков, а также ООО «Азерпочт» и обменные пункты продолжат работу.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Отмечено, что данное решение принято для обеспечения бесперебойного доступа к услугам обмена валюты для туристов и граждан, посещающих страну в праздничные дни.

В целом в указанный период будут работать 166 пунктов обслуживания 15 банков (в том числе девять круглосуточных пунктов четырех банков), 68 филиалов ООО «Азерпочт» и семь лицензированных пунктов обмена валюты.

График работы в праздничные дни:

Банки

ООО «Азерпочт»

Пункты обмена валюты

