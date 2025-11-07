В Ханкенди готовятся к праздничному концерту ко Дню Победы (ФОТО)

ХАНКЕНДИ/Trend/ - В городе Ханкенди пройдет масштабная концертная программа, посвященная пятилетию Победы.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечено, что концерт, организованный Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, состоится 8 ноября в 18:00 на площади Победы.

Подготовительные работы уже начались: на площади возводится сцена, а улицы и проспекты украшаются световыми инсталляциями и декоративными композициями, передающими атмосферу праздника и дух Победы.

В городе ощущается торжественное настроение. В концертной программе примут участие известные артисты и деятели искусств, прозвучат патриотические песни, а завершится мероприятие праздничным салютом в честь пятой годовщины Победы.

