Mastercard о перспективах роста цифровых платежей в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Узбекистан обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста безналичных платежей.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный менеджер Mastercard в Узбекистане Денис Филиппов.

"На сегодня доля безналичных транзакций составляет около 43% от общего объема оплат (в 2023 и 2024 гг. — 38% и 41% соответственно), то есть страна демонстрирует устойчивую динамику цифровизации платежей", - отметил он.

По словам Филиппова, сочетание таких факторов, как молодое население со средним возрастом 29 лет, высокий уровень проникновения мобильной связи и интернета, а также активное развитие финтех-сектора создают благоприятные условия для перехода Узбекистана к развитой цифровой экономике.

"Mastercard активно поддерживает этот процесс, реализуя не только запуск новых карт и сервисов в банках страны, но и образовательные инициативы. Мы сотрудничаем с партнерами для повышения финансовой грамотности населения, расширения доступа к современным платёжным технологиям и укрепления доверия к безналичным инструментам", - отметил генеральный менеджер.

Он также добавил, что более 1400 предпринимателей прошли бесплатное обучение в Школе электронной коммерции Mastercard, а на платформе одного из партнёров компании сегодня доступны бесплатные онлайн-курсы, посвящённые основам использования банковских карт и вопросам кибербезопасности.

По словам Филиппова, развитие безналичных платежей в любой стране, как и трансформация потребительских привычек в целом является результатом действия целого комплекса взаимосвязанных факторов.

"В Узбекистане я бы выделил несколько ключевых факторов, которые формируют устойчивый рост безналичных расчётов: государственная поддержка - Центральный банк Узбекистана активно продвигает цифровизацию через реформы и поддержку локальных платёжных систем; развитие банковских технологий - ведущие банки предлагают всё более удобные мобильные приложения и онлайн-сервисы; потребительские привычки - несмотря на заметный прогресс, многие жители страны всё ещё предпочитают наличные из-за привычки, недоверия или налоговых соображений; финансовая грамотность и доступность - образовательные инициативы и расширение доступа к банковским услугам играют ключевую роль в изменении поведения потребителей", - подчеркнул он.