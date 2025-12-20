БАКУ/Trend/ - 19 декабря в киноцентре «Низами» состоялся показ документального фильма The Oligarch’s Design из цикла журналистских расследований международного телеканала AnewZ.

Как сообщает Trend, на презентации фильма присутствовали депутаты Милли Меджлиса, руководители азербайджанских телевизионных каналов, информационных агентств и других медиаструктур, а также общественно-политические деятели.

Один из ключевых разделов документального фильма посвящён процессу отказа Рубена Варданяна от гражданства Российской Федерации в 2022 году, его переезду в регион и началу деятельности в политической плоскости непризнанного сепаратистского режима. Эти процессы представлены на основе интервью и журналистских расследований, проведённых в Азербайджане, Армении и Украине, а также аналитических материалов и оценок депутатов, прокуроров, региональных экспертов и журналистов.

Вторая глава фокусируется на теме благотворительности и гуманитарных инициатив. Съёмки велись преимущественно в Великобритании, отчасти - в Армении. В этом разделе показано, как благотворительные нарративы пересекаются с элитными политическими и культурными кругами, а также какими механизмами формируются международная легитимность и репутация.

Третья глава была подготовлена в условиях войны в Украине. На фоне полномасштабного вторжения России анализируются логистические санкции и финансовые сети. Этот раздел основан на полевых репортажах, подходах к безопасности и прямых свидетельствах политиков и аналитиков.

Четвёртая и заключительная глава вновь возвращает зрителя в регион Южного Кавказа. Съёмки, проведённые в Азербайджане и Армении, раскрывают реальное влияние внешних финансовых и политических механизмов на политическую обстановку и безопасность в регионе».

Фильм исследует, каким образом посредством благотворительности, финансовой архитектуры и тщательно выстроенных нарративов может формироваться политическое влияние.

Кроме того, в фильме затрагивается тема фонда Aurora Foundation. Были проведены интервью с представителями данной платформы, в деятельности которой на протяжении многих лет принимали участие известные личности из разных стран мира.

Расследование основано на данных OSINT (разведка по открытым источникам), а также на результатах предыдущих международных исследований. В этих исследованиях описывается финансовая сеть Troika Laundromat, через которую посредством офшорных структур проходили миллиарды долларов. Материалы, опубликованные международными расследовательскими организациями, составляют важную часть фактологической базы фильма.