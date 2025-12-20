С нетерпением ждем сотрудничества с нашим стратегическим партнером Азербайджаном - посольство США

БАКУ /Trend/ - С нетерпением ждем сотрудничества с нашим стратегическим партнером Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети.

«Вчера в Вашингтоне высокопоставленные представители правительств США и Азербайджана встретились в рамках первого заседания двусторонней рабочей группы наших стран с целью начала реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного на историческом Саммите мира, состоявшемся 8 августа с участием Президента Трампа.

В ходе этой встречи мы обсудили совместную деятельность в рамках Меморандума о взаимопонимании по укреплению региональной взаимосвязи и торговли, экономическим инвестициям, в том числе в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, а также сотрудничеству в сфере безопасности.

США с нетерпением ожидают сотрудничества с нашим ценным стратегическим партнером Азербайджаном в целях продвижения видения мира и процветания Президента Трампа и реализации богатого экономического потенциала Южного Кавказа", - отмечается в публикации посольства.

Напомним, что 19 декабря в онлайн-формате состоялось первое заседание в полном составе Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

