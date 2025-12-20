Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Иран и Азербайджан скоординировали увеличение объемов грузоперевозок через таможню Астары

Экономика Материалы 20 декабря 2025 12:17 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан скоординировали свои действия для увеличения грузоперевозок через таможенный пункт пропуска Астара.

Об этом сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Было отмечено, что посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу ознакомился с азербайджанским таможенным пограничным пунктом Астара и встретился с сотрудниками таможенной службы.

На встрече состоялся обмен мнениями по упрощению и ускорению прохождения грузовиков через таможенный пункт пропуска Астара. Также была достигнута договоренность об увеличении количества проезжающих грузовиков и сокращении времени ожидания экспортной продукции.

Следует отметить, что в конце каждого года наблюдается значительное увеличение грузоперевозок через таможенный пункт пропуска Астара.

