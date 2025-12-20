Иран и Азербайджан скоординировали увеличение объемов грузоперевозок через таможню Астары

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан скоординировали свои действия для увеличения грузоперевозок через таможенный пункт пропуска Астара.

Об этом сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Было отмечено, что посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу ознакомился с азербайджанским таможенным пограничным пунктом Астара и встретился с сотрудниками таможенной службы.

На встрече состоялся обмен мнениями по упрощению и ускорению прохождения грузовиков через таможенный пункт пропуска Астара. Также была достигнута договоренность об увеличении количества проезжающих грузовиков и сокращении времени ожидания экспортной продукции.

Следует отметить, что в конце каждого года наблюдается значительное увеличение грузоперевозок через таможенный пункт пропуска Астара.

