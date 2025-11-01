Доходы Исфаханской нефтеперерабатывающей компании Ирана выросли

БАКУ/Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) чистая прибыль Исфаханской нефтеперерабатывающей компании Ирана увеличилась на 275% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора Исфаханской нефтеперерабатывающей компании Ирана Сахиб Арджоманд в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, чистая прибыль компании за первые 6 месяцев составила 300 триллионов риалов (около 531 миллиона долларов США). Тогда как за аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила 80 триллионов риалов (около 142 миллионов долларов США).

Арджоманд сообщил, что операционная прибыль компании по различным направлениям за первые 6 месяцев составила 3,47 квадриллиона риалов (около 6,14 миллиарда долларов США). Это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представитель компании добавил, что Исфаханская нефтеперерабатывающая компания (Isfahan Oil Refining Company) предпринимает шаги по увеличению выручки, одновременно наращивая объемы производства и повышая качество продукции. В последнее время рост спроса на продукцию компании на внутреннем и внешнем рынках привел к увеличению выручки компании.

Добавим, что Исфаханская нефтеперерабатывающая компания (Isfahan Oil Refining Company) Ирана начала свою деятельность в 1979 году. В настоящее время она обеспечивает около 25% потребностей страны в топливе. Компания в основном производит бензин и дизельное топливо. Ежедневно производится 12 миллионов литров бензина, соответствующего стандарту Евро-5, и около 20 миллионов литров дизельного топлива, соответствующего стандарту Евро-5.

