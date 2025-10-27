Доход иранской автомобильной компании Irankhodro увеличился

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) общий доход иранской автомобилестроительной компании Irankhodro вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 сентября 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую компанию Irankhodro.

Согласно информации, общий доход Irankhodro за первые 6 месяцев составил 12,2 трлн риалов (около 21,6 млн долларов США).

В первой половине года, впервые за последние 7 лет, объем производства различных типов автомобилей Irankhodro превысил 263 тысячи единиц. С другой стороны, объем производства различных типов автомобилей за первые 6 месяцев превысил годовой объем производства за последние 3 года.

Сообщается, что с февраля деятельность компании Irankhodro определялась частным сектором. Это привело к тому, что крупнейшая в стране автомобилестроительная компания начала повышать доход. Общий убыток компании за первые шесть месяцев прошлого года составил 21,2 триллиона риалов (около 37,7 миллионов долларов США).

Следует отметить, что, согласно отчёту Kodal, за первые шесть месяцев текущего иранского года три основные автомобильные компании Ирана (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) произвели более 404 тысяч легковых автомобилей. Производство легковых автомобилей сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.