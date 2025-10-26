Названо число иностранцев, прибывших в Азербайджан в январе–сентябре

БАКУ/Trend/ - По данным Государственной пограничной службы Азербайджана, в январе–сентябре 2025 года в Азербайджан прибыли иностранные граждане и лица без гражданства из 183 стран мира в количестве 1,948 миллиона человек, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Отмечается, что из общего числа прибывших: 24,8% составили граждане Российской Федерации, 17,1% - Турции, 7,9% - Ирана, 6,8% - Индии, 4,5% - Саудовской Аравии, 4,2% - Грузии, 4,0% - Казахстана, 3,4% - Пакистана, 2,6% - Китая, по 2,3% - Узбекистана и Израиля, 1,6% - ОАЭ, 1,4% - Украины, по 1,2% - Туркменистана и Кувейта, 1,1% - Беларуси, и 13,6% - граждан других стран. 66,3% прибывших были мужчины, 33,7% - женщины.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество прибывших из Таджикистана увеличилось в 1,9 раза, из Израиля - в 1,8 раза, из Японии - в 1,6 раза, из Китая и Иордании - в 1,5 раза, из Кыргызстана - на 35,7%, из Узбекистана - на 31,6%, из Казахстана - на 19,4%, из США, Канады и Нидерландов - на 16,3%, из Германии - на 15,2%, из Пакистана и Италии - на 15,1%, из Республики Корея - на 10,3%.

По сравнению с январем-сентябрем 2024 года количество прибывших из стран ЕС увеличилось на 8,5% до 88,8 тыс. человек, из стран Персидского залива снизилось на 4,9% до 321,1 тысячи человек, из стран СНГ уменьшилось на 7,2% до 669,8 тысячи человек, а из других стран выросло на 3,1% до 868,5 тысячи человек.

76,2% иностранных граждан и лиц без гражданства прибыли в страну воздушным транспортом, 22,5% - железнодорожным и автомобильным, 1,3% - морским транспортом", - говорится в информации.

Согласно информации, по сравнению с январем–сентябрем 2024 года количество граждан Азербайджана, выехавших за границу, уменьшилось на 2,6% до 1,605 миллиона человек. Количество поездок в Грузию выросло на 22,0%, в Иран - на 2,6%, в РФ - снизилось на 30,8%, в Турцию - на 2,4%.

"Распределение поездок азербайджанских граждан по странам: 42,2% - Турция, 14,6% - РФ, 10,8% - Грузия, 8,9% - Иран, 23,5% - другие страны. Среди выезжавших 63,6% были мужчины, 36,4% - женщины.

70,6% поездок совершено воздушным транспортом, 27,5% - железнодорожным и автомобильным, 1,9% - морским транспортом", - отмечается в информации.