Назван объем поставок нефти из Азербайджана в Турцию в январе-сентябре

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 119,5 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 59 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 134 миллиона долларов США или на 69,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а в объёмном выражении меньше на 233 тысячи тонн или на 66,9% .

За первые девять месяцев прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 352,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 193 миллиона долларов США.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в 20 стран было экспортировано 16,996 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 8,939 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 2,069 миллиарда долларов США, или на 18,8% меньше в стоимостном выражении и на 613 тысячи тонн, или на 3,5% меньше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.