Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Президент Казахстана примет участие в саммите "Центральная Азия – США" в Вашингтоне

Казахстан Материалы 26 октября 2025 17:56 (UTC +04:00)
Президент Казахстана примет участие в саммите "Центральная Азия – США" в Вашингтоне
Фото: Акорда

Читайте Trend в

Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите в формате "Центральная Азия – США" в Вашингтоне, который состоится 6 ноября, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите.

"Глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики Президента Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность", - говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости