Хроника Победы (26.10.2020): Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

26 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу.

Обращение Президента Ильхама Алиева

– Дорогие соотечественники.

Уже около месяца как продолжается вторая Карабахская война. Для нашего народа эта война Отечественная. Мы освобождаем земли нашей Родины от оккупантов. За этот период славная Азербайджанская армия освободила от врага многие населенные пункты. Мы восстанавливаем историческую справедливость на поле боя. Потому что Нагорный Карабах – исконная, историческая земля Азербайджана. На протяжении веков азербайджанский народ жил, творил, создавал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха и в целях доведения этой истории до мировой общественности в последние годы была проделана большая работа. Потому что в начале 1990-х годов в мире не было особо широкого представления об Азербайджане. Но действующее во многих странах армянское лобби, распространяя ложную информацию об истории региона, а также конфликта, смогло создать в мире, в сознании мировой общественности искаженное представление об этом. Несмотря на то, что были оккупированы наши земли, против нас же применялись санкции, которые остаются в силе и по сей день. На первом этапе нашей независимости Американский конгресс принял санкции против Азербайджана из-за того, что якобы Азербайджан совершает агрессию против Армении, и эти санкции действуют по сей день, только представьте себе. В то время азербайджанская дипломатия не смогла выдвинуть какой-либо аргумент против армянской лжи. В течение последних лет в результате последовательной деятельности мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории Карабаха, истории конфликта. Вся эта проделанная работа вот сегодня помогает нам, потому что в мире сложилось более объективное мнение, представление об этом вопросе. Именно в результате наших неустанных усилий мы смогли добиться этого. Когда я говорю, что мы восстанавливаем историческую справедливость, я полностью прав. На Мюнхенской конференции по безопасности я доказал всему миру в ходе живой дискуссии, что это наши исторические земли. Я проинформировал их о Кюрекчайском мирном договоре, подписанном в начале XX века. В мире, вообще, в широком общественном мнении об этом договоре не было никакой информации. К сожалению, даже в Азербайджане не было подробной информации об этом договоре. Кюрекчайский мирный договор был подписан ханом Карабаха и Шуши Ибрагимхалилом с одной и генералом царской России с другой стороны. Этот договор есть в интернете, каждый может найти его и ознакомиться. Уверен, что после этих моих слов международная аудитория, которая с интересом следит за нынешней ситуацией на поле боя, зайдет на сайты и увидит, что в этом договоре нет ни слова об армянском народе. Потому что армянского народа тогда там не было. Армянский народ был заселен на наши исконные земли после Кюрекчайского, Гюлистанского, Туркменчайского мирных договоров. Они были целенаправленно переселены в один из самых живописных уголков нашей страны Карабах, были созданы условия для них. Цель была ясна – изменить религиозный состав на новых землях империи, прогнать, изгнать мусульман с земли их отцов и дедов и создать новую реальность. Цель заключалась в этом, и, к сожалению, они добились ее. После этого армянское население начали в массовой форме переселять из соседних стран, они были заселены в Нагорно-Карабахском регионе, на исконных землях азербайджанцев и, демонстрируя присущий им характер, они постепенно начали присваивать наши земли. В начале XX века, после большевистской революции, возникла большая угроза в связи с возможной передачей большевистским правительством Нагорного Карабаха Армении. Есть протоколы Кавказского бюро от июля 1921 года. Достаточно посмотреть эти протоколы Кавказского бюро, чтобы убедиться, что такая угроза была. Но считаю, что в результате усилий Наримана Нариманова и других лиц, верно оценивающих реальность, они не смогли этого добиться. В протоколах Кавказского бюро указывается, что Нагорный Карабах оставляется в составе Азербайджана. На протяжении всех этих лет армянские псевдоученые, покровительствующие армянам круги пытались доказать, что Сталин отделил Карабах от Армении и передал его Азербайджану. Ложь! Откройте и посмотрите протокол Кавказского бюро, там говорится, что Нагорный Карабах оставить в составе Азербайджана! Это в очередной раз доказывает, что это наши земли. К сожалению, после этого была создана Нагорно-Карабахская Автономная Область, этому региону присвоили особый статус. Но должен так же сказать, что это была не республика, а область. То есть, механизм самоуправления там был более низкого уровня. Сегодня достаточно взглянуть на историю, чтобы каждый увидел, что проживающие там армяне обладали большими правами, возможностями.

В период Советского союза, за несколько лет до начала конфликта, широкий размах приобрели сепаратистские веяния. Хотя никакого повода для этого не было. В бюро, которое являлось руководящим органом Нагорно-Карабахской Автономной Области, было 9 членов. 8 из них были армяне, 1 – азербайджанец, и тот первый секретарь Комитета Коммунистической партии Шушинского района. Первым секретарем Нагорного Карабаха, главой правительства, руководителем парламента были армяне. Чего они еще хотели? Сколько инвестиций было вложено Азербайджаном в этот регион, в 70-х годах была проведена железная дорога, построены Серсенгское водохранилище, Мадагизское - сейчас я восстановил его название - Суговушанское водохранилище. Все это было сделано за счет инвестиций из государственного бюджета Азербайджанской Республики. Но они проявили неблагодарность, воспользовались ситуацией, нахождением у власти в Москве антиазербайджанского руководства, после чего начали поднимать голову сепаратистские настроения. Что они сделали до этого? До этого они вели подготовительные работы, главной целью которых был Гейдар Алиев. Потому что они хорошо понимали, что Гейдар Алиев, его высокий авторитет в советском руководстве ставили крест на их планах. Поэтому из Армении, других мест и, к сожалению, национальные предатели из Азербайджана в массовом порядке отправляли в Москву анонимные письма. Была начата намеренная клеветническая кампания, чтобы устранить фактор Гейдара Алиева. После того, как Гейдар Алиев ушел со всех своих постов, не прошло и двух недель, как армянские сепаратисты подняли вопрос отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана и его передачи Армении. И с этого дня начались беды нашего народа. После этого в Нагорном Карабахе незаконно был создан комитет особого управления, руководителем которого был назначен ярый проармянски настроенный человек и фактически создана основа для отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Тогдашнее руководство Азербайджана, к сожалению, просто наблюдало за всеми этими тревожными событиями. Оно не смогло подать голос, не проявило мужества, просто, опустив голову, выполняло то, что скажут из Москвы. Потому что у руководящих в то время Азербайджаном людей не было ни грамма азербайджанской крови. Хоть они и считались азербайджанцами, у них не было ни грамма национального духа, они были космополитами, даже толком говорить на азербайджанском языке не умели. Это и есть история Нагорного Карабаха. И после этого против Азербайджана начались широкомасштабные военные операции, наши земли попали под оккупацию. Потеря в мае 1992 года Шуши и Лачина, оккупация в апреле 1993 года Кяльбаджара географически связала Карабах и Армению. Хотя такой связи ранее не было. У Нагорно-Карабахской Автономной Области не было границы с Республикой Армения.

Вот эти трагические события словно создавали новую реальность. Затем этот вопрос взяли на себя международные посредники, в 1992 году была создана Минская группа. Деятельность Минской группы на виду. Спустя определенное время страны-сопредседатели Минской группы сосредоточили в своих руках все полномочия, фактически монополизировали вопрос, фактически Минская группа как группа попала в парализованное состояние, и три страны начали заниматься этим вопросом. Но был ли от этого результат? Не был. Для нас не был, для Армении был. Армения хотела именно этого результата, чтобы переговоры велись вечно, чтобы всегда обманывали нас, чтобы этот вопрос был заморожен, чтобы наша земля навечно осталась в неволе, чтобы наша земля навсегда осталась под оккупацией. В чем же заключается деятельность Минской группы? Смогла ли она оказать давление на оккупанта? Нет! Хотела ли оказать давление? Нет! Я неоднократно поднимал перед ними вопрос: если вы хотите увидеть решение вопроса, примените санкции к Армении. Это в ваших руках. Вы – постоянные члены Совета Безопасности ООН, можете решить любой вопрос. В частности, официальные лица этих стран заявляют, что в этом вопросе их мнения совпадают. Это тоже интересный вопрос. Как так получается, что во всем остальном – по ядерной проблеме, ситуации на Ближнем Востоке, ситуации в Азии, ситуации в Европе – их интересы прямо противоположны. В каких еще вопросах их интересы совпадают? Ни в каком вопросе. Только в нагорно-карабахском вопросе. Почему? Все понимают. Потому что, конечно, эта замороженная ситуация среди этих стран устраивала всех кроме нас, и в первую очередь – Армению.

Армения проводит незаконное заселение на этих землях. Кто-нибудь говорит хоть слово? Нет! Это преступление, международное преступление противоречит Женевским конвенциям. Кто-нибудь говорит им, почему вы проводите незаконное заселение? Еще и демонстрируешь это. Из арабских стран перебрасываешь, размещаешь армян, в том числе в Шуше. Никто ни слова не говорит. Что это значит? Это значит продолжай, перебрасывай, заселяй сколько хочешь, арменизируй эти земли, стирай культурное наследие Азербайджана. Таков был месседж. Может у этих трех стран нет возможности указать агрессору на свое место? Не хотели. Эта реальность их устраивала.

Поэтому нельзя иначе оценивать деятельность Минской группы. Как будто нас толкали к смирению с этой ситуацией, мол, появились новые реалии, и вы должны считаться с ними. Мы создали новую реальность. Теперь каждый должен считаться с новой реальностью. Но что мы видим? Посмотрите, что происходит, когда мы начали освобождать наши земли от оккупантов. Какое сильное давление на Азербайджан оказывается со всех сторон. Засуетились. А что случилось? Двадцать восемь лет тянули это вопрос, как будто решали. Приезжали, уезжали, там встреча, тут переговоры. Мы сыты этими переговорами. Сколько можно вести переговоры с этим врагом? К тому же враг входит в раж, наглеет и нам говорят, нет, только мирным путем, военного варианта нет. Кто говорит, что нет? Разве сейчас не военный вариант вопроса? Что мы делаем? Мы в одиночку выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Хотя это обязанность Совета Безопасности ООН. Мы исполняем в одиночку. Мы создали новую реальность. Считайтесь! Но что мы видим? Там встреча, тут встреча, что с прекращением огня, кто нарушил прекращение огня. Значит вся их деятельность сейчас направлена на спасение Армении. Агрессора, совершившего Ходжалинский геноцид, атаковавшего Гянджу баллистическими ракетами с территории Армении. Вот эта деятельность.

Что касается режима прекращения огня, то в первый раз прекращение огня вступило в силу 10 октября. Моя позиция заключалась в том, что это должно носить гуманитарный характер, и мы согласились на это, чтобы обменять тела погибших, заложников, пленных. Однако менее чем через день Армения грубо, к тому же коварным образом нарушила режим прекращения огня и ночью разбомбила Гянджу. Затем, 17 октября, было объявлено новое прекращение огня. И снова, спустя две минуты, Армения его нарушила. Сегодня утром в 8 часов поступило новое предложение. Но в 9 часов утра я поинтересовался, спустя несколько минут Армения нарушила режим прекращения огня, и вновь был обстрелян Тертерский район. Однако я опять дал указание Азербайджанской армии проявлять пока сдержанность, не поддаваться на провокации. Моя позиция известна моему народу. Этот вопрос должен найти решение либо военным путем, либо мирным путем. Я предложил, если вы хотите мирного решения, что ж, мы остановимся. Но нам немедленно должны сказать, что Армения уходит с наших земель. Должен быть дан график - через сколько дней они должны покинуть этот район, через сколько дней они должны покинуть следующий район, через сколько дней они должны покинуть другой район. Должен быть предоставлен график. Предоставила ли Армения этот график? Не предоставила. В таком случае, если прекращение огня будет продолжаться и вновь вопрос останется замороженным, то это не может нас устроить. Это первое.

Во-вторых, у нас есть точная информация о том, что Армения на поле боя уже встала на колени перед нами и просто хочет, воспользовавшись прекращением огня, снова мобилизовать свои силы, хочет снова вооружиться и проводить новую политику агрессии против нас. Такая информация есть и, к сожалению, за последний месяц в Армению в массовом порядке поставляется оружие, различные виды оружия. У нас есть все списки. Некоторые из них опубликованы в нашей печати. Есть целый список, когда, какой самолет прилетел, куда прилетел, что привез, как выгрузился, куда отправлено? Хорошо, почему желающий прекращения огня отправляет оружие в Армению? Ведь Армения встала на колени, мы уже ударили по ее голове так, что она не может опомниться. Премьер-министр Армении, который танцевал в пьяном состоянии на Джыдырдюзю, вел себя как великий полководец, теперь падает к ногам каждого и просит о помощи, умоляет о содействии, унижает себя, унижает свой народ. Что ж, не давайте оружия и мы закончим. Не давайте. Кто нам дает? Никто не дает. Не давайте. Если вы хотите, чтобы закончилось, не давайте оружия. Через два дня придет как миленький. С одной стороны, говорится о прекращении огня, с другой - им посылается оружие. Что это такое? Мы будем молчать об этом?

Азербайджанский народ должен все знать. Я как Президент на протяжении 17 лет всегда говорил правду азербайджанскому народу, всегда. Я регулярно давал отчет перед народом по всем вопросам. И сегодня информирую, может это не полная информация. Потому что есть определенные дипломатические правила. Однако то, что можно сказать, я говорю и азербайджанскому народу, и всему миру. Если вы хотите спасти Армению, скажите, чтобы она покинула нашу землю, немедленно убралась прочь! Пусть этот шут, в пьяном состоянии плясавший в Шуше, на Джыдырдюзю, заявит, что выходит. Звоня каждый день по пять-шесть раз мировым лидерам, вопрос не решит. Наша позиция остается неизменной, и мы защищаем правду, справедливость.

Хочу затронуть еще один вопрос. Правовая база для урегулирования конфликта достаточно широка. Мы расширили эту базу. Сегодня существуют не только резолюции Совета Безопасности ООН, но и другие документы. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, другие организации. В документе, парафированном Европейским Союзом, есть особое положение о суверенитете нашей страны, нерушимости наших границ и территориальной целостности. То есть это правовая база, которая позволяет нам сегодня преподать урок врагу на поле боя, прогнать их, убрать прочь с наших земель. Но посмотрите, что происходит в последнее время? Страны-сопредседатели Минской группы созывают заседание Совета Безопасности ООН. Один раз они это уже делали. Видимо, принятый там документ их не удовлетворил. И в этот раз несколько дней назад, мы узнали, услышали о появлении нового документа. Мы немедленно приступили к действиям и не допустили принятия этого документа. Несмотря на то, что три страны-сопредседателя оказывали большое давление на других членов Совета Безопасности ООН.

Какова была цель этого? Цель предельно ясна, чтобы принятые в 1993 году резолюции, требующие вывода ВС Армении с наших земель, остались в тени, были оставлены позади, чтобы они либо потеряли силу, либо значение. Вот в чем заключалась цель. Насколько это справедливо? Мы вновь увидели попытки оказания поддержки оккупанту. Что же в результате? Не прошло. Каким образом? Страны-члены Движения неприсоединения как мужчины не допустили этого, оказали нам поддержку, спасибо им. И это несмотря на то, что на них оказывалось давление, может быть даже угрожали. Но они как мужчины постояли за нас так же, как и мы за ними. Это показывает, что ничего не получится. Мой дорогой брат, президент Турецкой Республики неоднократно говорил, что мир больше, чем цифра пять. И он абсолютно прав. Вот это голосование доказало это. Объединились, в очередной раз выдвинули отвечающий интересам Армении документ, но не получилось. Потому что восторжествовала справедливость. Как бы они не старались, справедливость восторжествовала. Справедливость и международное право на нашей стороне. Поэтому мы продолжим идти своим путем. Если они хотят прекращения огня, то пусть скажут государству-оккупанту, чтобы оно ушло прочь, покинуло наши земли. Иначе мы пойдем до конца, до последнего. И впредь будем гнать врага, как уже это делаем, как он уже бежит от нас и будет бежать. Потому что мы правы и мы сильны.

Я говорил на протяжении последних нескольких лет, мир уже не прежний. Фактор силы выходит на передний план и сделали это не мы. Посмотрите, считаются ли сегодня большие государства с международным правом? Нет. Считаются ли они с Советом Безопасности ООН? Нет. Все делают, что хотят на своих местах, на своей стороне, один вошел туда, другой – сюда, третий делит какие-то территории. Нет и следа от международного права. Так почему же мы должны защищать это? Хотя, мы защищаем, не предпринимаем каких-либо шагов вне закона. Мы не входим на территорию Армении, восстанавливаем признанные международным сообществом территории. Если постоянные члены Совета Безопасности ООН, сопредседатели Минской группы не смогли сделать этого, то пусть отойдут в сторону, не мешают. В отличие от Армении мы ни у кого не просим помощи. Пусть не мешают и не испытывают терпение азербайджанского народа. Завтра это война закончится, мы добьемся своего. А какими же будут наши отношения? Забудет ли азербайджанский народ эту несправедливость? Не забудет. Пусть подумают об этом. Сегодня Азербайджан не то государство, с интересами которого кто-то может не считаться. Нет. Наступит день, когда они придут с просьбами, предложениями, в том числе о сотрудничестве. Как же будут смотреть нам в лицо? Сегодня они мобилизовали все силы против нас. Я терпел это на протяжении месяца, целого месяца. Молчал об этом, но мы сыты по горло. Это во-первых.

Во-вторых, посредник должен быть нейтральным. Если он не беспристрастен, то пусть отзовет свою кандидатуру. Если посредник не нейтрален, то он не может быть посредником. Теперь страны-посредники должны придумать для себя новые функции, чем они будут заниматься? Сегодня они уже не могут говорить об освобождении пяти районов, где эти пять районов, 4 из них уже у нас. Этот вопрос уже в прошлом, все, закончился. Мы сами взяли их – Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы. Большая часть этих районов у нас. Часть бывшего Гадрутского – нынешнего Ходжавендского района у нас. Поэтому пусть подумают.

Мы не против переговоров. По итогам прошедших вчера в США переговоров было принято решение о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве через несколько дней. Я не против, пусть встречаются. За эти 28 лет было столько бесполезных встреч, одной больше, одной меньше, разницы нет. Я не хочу сказать, что рассматриваю эту встречу как бесполезную. Нет. Мы хотим, чтобы в этом был смысл. И этот смысл должен ускорить урегулирование конфликта. Покровители Армении, обращаюсь к вам: если вы хотите спасти это фальшивое государство, скажите, чтобы оно вышло. Одного вашего слова достаточно, чтобы она вышла оттуда, одного слова. Если Армении не будет оказываться финансовая, экономическая, военная, политическая поддержка, сможет ли она устоять на ногах? Нет. Сейчас я предоставлю азербайджанскому народу некоторые данные о количестве уничтоженной нами их техники. Каждый может посчитать, зайти в интернет, посмотреть стоимость этой техники и задать вопрос. Откуда такие деньги у бедной, нищей страны? Откуда эти деньги у страны, которая погрязла в проблемах? Сколько мы уже уничтожили техники, а они еще привозят. Ничего, пусть везут, им виднее.

На данном этапе наша позиция заключается в этом, и мы готовы решить этот вопрос военно-политическим путем. Но пусть он решится. Сказано режим прекращения огня, ничего, пусть будет. Армения нарушила его, мы фиксируем каждое нарушение, каждое. Я дал поручение, фиксируется каждое нарушение, они сразу же отправляются представителю ОБСЕ и другим заинтересованным в прекращении огня странам, чтобы они посмотрели, сколько раз армяне нарушили его. У нас есть все данные. Военно-политическое решение должно реализовать вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Что же касается будущего армян, переселенных на наши исконные земли 200 лет назад, я говорил, что и они являются нашими гражданами. Они также должны избавиться от этой хунты. Если они не могут спастись сами, мы им поможем. Новое правительство Армении в лице Пашиняна разве не говорило, что управляющие Арменией лица являются преступниками? Об этом же говорил и я. Что же получается, если те, кто управляли страной до Пашиняна на протяжении 20 лет являются преступниками, то, что тогда из себя представляет эта страна? Это страна-преступница. Они – два экс-президента также возглавляли хунту в Карабахе, а затем руководили Арменией. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. Они преступники, которые пили кровь проживающих в Карабахе армян. Откуда у них столько имущества, богатства, состояния? Откуда? Они получили все это, выпивая кровь армянского народа. Еще раз повторяю, проживающие в Нагорном Карабахе люди являются нашими гражданами. Азербайджанский народ толерантный. Эти люди не виноваты. Кто виноват, тот отвечает, и я говорил, что кровь азербайджанского народа не останется и не остается неотомщенной. Совершившие Ходжалинский геноцид преступники уже уничтожены в ходе боев, которые длятся на протяжении месяца. Справедливость восторжествовала. Поэтому хочу вновь выразить свою позицию, мы обязательно вернемся на эти земли военно-политическим путем. Военный этап может завершиться сегодня. Мы решим вопрос политическим путем. Азербайджанцы возвращаются в Шушу, азербайджанцы возвращаются в Ханкенди. Возвращаются во все другие места, где мы раньше жили. Создаются условия для армянского населения, мы должны постепенно научиться жить совместно, и они, и мы. Я вижу вопрос так и мой этот подход основывается как на нормах морали, так и на нормах международного права. Армения же хочет прогнать нас оттуда, а затем совершить этническую чистку, арменизировать наши памятники, заселить туда приезжих из-за рубежа армян. Пашинян, так ты же хотел построить дорогу в Джебраил? Ну и что? Где эта дорога? Ты же хотел построить здание парламента в Шуше? Ну и что? Все это полетело к черту.

Еще раз хочу сказать, что никакая сила не может сбить нас с пути. Успехи на поле боя создали новую реальность за столом переговоров.

Теперь хочу сообщить моему дорогому народу некоторую информацию. Представляю список части уничтоженной и взятой с 27 сентября по сей день в качестве военных трофеев техники Армении. Таким образом, уничтожены 252 танка, 53 танка взяты в качестве трофея, в общей сложности Армения лишилась 305 танков. Но у них все еще есть танки. Посмотрите сколько у них было танков. Уничтожены 50 боевых машин пехоты, 29 взяты в качестве трофея – всего 79 единиц. Уничтожена 251 пушка различного калибра, 24 взяты в качестве трофея, всего 275 единиц. Уничтожен 61 миномет, 45 взяты в качестве трофея, всего 106 единиц. Уничтожены 53 противотанковых средства. Уничтожены 82 установки "Град". Уничтожены две единицы Реактивной системы залпового огня"Ураган". Уничтожена одна единица "ТОС". Уничтожены 4 зенитно-ракетных комплекса "ТОР", около 40 установок "ОСА", 4 комплекса "КУБ", 1 "КРУГ", 2 "С-125". "С-300" - один из самых дорогих установок, уничтожены 6 пусковых установок "С-300". Одна станция обнаружения, один локатор. Цена известна. Каждый может посчитать. Уничтожены два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус", уничтожена одна "Точка-У". Грузовые автомобили ¬ - 231 грузовик уничтожен, 20 из них с боеприпасами. 173 грузовика взяты в качестве военного трофея. В целом мы лишили врага 404 грузовиков.

Теперь еще раз задаю вопрос. Я каждый раз задаю и буду задавать этот вопрос. Буду задавать, пока не будет ответа. Откуда эти деньги, откуда? Пусть наблюдатели, посредники, политологи, проармянски настроенные скажут, откуда поступают? У нас есть деньги, все прозрачно. Азербайджанский народ знает, сколько у нас денег, мир знает, все знают. Покупаем на свои деньги. Ни от кого не зависим. Откуда эта находящаяся в долгах, обанкротившаяся страна закупила это? Внешний долг Армении составляет около 8 млрд долларов. Валютные резервы составляют 1,5 млрд долларов. К тому же это не свободные средства, это банковские резервы. Они не могут их использовать. Если они им воспользуются, то их так называемая валюта полетит кувырком. Кто дал тебе столько оружия? Почему никто не спрашивает? В течение этого месяца, можно сказать, я каждый день даю интервью. Меня спрашивают, что у вас делают турецкие F-16? Я устал отвечать. Откройте, у вас есть спутник, разве вы не видите, что они делают? Идите и посмотрите, что делают F-16, находятся в воздухе, на земле? Все знают, что они на земле. Они прибыли для учений и остались, когда началась война. Наши турецкие братья оставили их, чтобы оказать нам моральную поддержку. И еще, если на нас будет оказана агрессия извне, то они увидят эти F-16. Хорошо, там, в аэропорту, осталось всего 5-6 самолетов. Каждый раз спрашивают об этом. Хорошо, я отвечаю на эти вопросы. Но спросите и у Армении, и у тех, кто дает им оружие. Задайте эти вопросы, зачем даете оружие? Ты заплатил? Знают ли граждане стран, производящих это оружие, сколько их товара пропало за месяц? Сколько их оружия мы уничтожили? Ни один журналист не задает мне этот вопрос. Разве это не интересно? Это интересно. Ничего. Мы уже привыкли к тому, что все эти годы в отношении Азербайджана не прекращались клевета, ложь, вымыслы. Теперь и зарубежная печать, и азербайджанский народ видят, что я отвечаю на все эти вопросы и отвечаю как надо. И не опускаюсь до их уровня. Никогда. Отвечаю как надо, и они молчат. Потому что они не могут ответить. Я говорю, иди посмотри в зеркало, ты пришел сюда обвинять нас? Не вопрос задает. Он будто прокурор, обвиняет нас. Кто ты такой? Я очень уважаю журналистов. Поэтому они пользуются этим. Я говорю с ними в спокойной манере. Но они знают, что я могу говорить с ними в любой форме. Вот это реальность. Эта реальность против нас. Но мы изменили реальность. Эти новые списки еще раз показывают, что мы изменили реальность.

Сейчас я с большим удовлетворением и гордостью доведу до сведения моего народа список, которого с нетерпением ждет азербайджанский народ.

Таким образом, сообщаю родному народу список освобожденных вчера населенных пунктов. Освобожденные в Зангиланском районе села: Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд. Освобожденные села Джебраильского района: Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр. Освобожденные вчера населенные пункты Губадлинского района: Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан Губадлинского района и город Губадлы!

Вчера я уже сообщил азербайджанскому народу эту радостную новость. Еще раз хочу передать эту радостную новость всему азербайджанскому народу. Для меня большая честь доносить радостные новости до жителей Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов, проживавших в этих селах. Правда, от этих сел ничего не осталось. Ничего, мы восстановим. И у азербайджанского народа, и у государства хватит сил на это. Лишь бы освободились наши земли. Лишь бы наш флаг был поднят на всех освобожденных землях. Мы освобождаем эти земли за счет жизни и крови наших солдат и офицеров. Мы утвердили себя как на поле боя, так и на политической плоскости, утвердили себя в мире. Мы утвердили азербайджанский народ как гордый народ, как отважный народ, как непобедимый народ. Никакое давление не может повлиять на нас. Никакая угроза не сможет свернуть нас с пути. Потому что мы на справедливом пути, мы едины как кулак. Это единство – вечно и будет вечным!

Дорогие соотечественники, я еще в первые дни войны обещал вам, что мы прогоним врага с наших земель, до конца прогоним. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!