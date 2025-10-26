В Баку состоится концерт "Воспоминания" – выступит участник "Евровидения"

БАКУ /Trend Life/ - 27 октября на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии выступят любимые исполнители - Илькин Довлатов, участник "Евровидения 2024", и Лейла Рагимова, которые вместе с музыкантами Али Фирузом и Аббасом Алиевым представят концертную программу под названием "Воспоминания" (Xatirələr), сообщает Trend Life.

Публику ждёт живое звучание, душевные исполнения и всеми любимые песни, которые пробуждают самые тёплые чувства. Каждая мелодия этого вечера наполнена светлой ностальгией и напоминанием о прекрасных мгновениях прошлого. Для всех ценителей музыки этот концерт станет настоящим путешествием в мир воспоминаний, эмоций и искренних чувств!

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/ilkin-dovlatov-and-leyla-rahimova-xatireler

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!