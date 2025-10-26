Назван доход от попутного газа 4-го завода иранской компании «Южный Парс»

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) на 4-м перерабатывающем заводе газовой компании "Южный Парс" в Иране за счёт сбора и продажи попутного газа (flare gas) было получено 22 миллиона долларов дохода.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга руководитель производства 4-го перерабатывающего завода газовой компании "Южный Парс" Мехди Мусави.

По его словам, ожидается, что к концу года (20 марта 2026 года) доход увеличится до 52 миллионов долларов США.

Мусави сообщил, что за 6 месяцев на 4-м перерабатывающем заводе удалось предотвратить сжигание около 39,5 тысяч тонн факельного газа.

Представитель завода сообщил, что насосы сжиженного нефтяного газа завода были модернизированы с учетом местного потенциала, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года) сжигание пропана сократилось на 76%, а бутана – на 94%.

Следует отметить, что газовая компания "Южный Парс" перерабатывает газ, добываемый на газовом месторождении Южный Парс. Четвертый перерабатывающий завод компании перерабатывает газ с 6-й, 7-й и 8-й фаз месторождения Южный Парс.

Газовое месторождение "Южный Парс" (Северный купол в Катаре) является совместным месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы этого месторождения составляют 51 трлн кубометров газа, а потенциальная добыча - 36 трлн кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.