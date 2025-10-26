Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 октября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 26 на 27 октября и утром 27 октября местами возможны дожди с грозами. Временами усиливающийся северо-западный ветер в течение дня сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 14–16 градусов, днем – 18–20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80–85 процентов, днем – 60–70 процентов.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди с грозами. В высокогорных районах возможны ливни, град и мокрый снег. Местами возможен туман. Ночью и утром местами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, днем ​​20-25 градусов, в горах ночью 2-7 градусов, днем ​​10-15 градусов тепла.