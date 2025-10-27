Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Хроника 44-дневной Отечественной войны: 27 октября 2020 года

Политика Материалы 27 октября 2025 00:01 (UTC +04:00)
Хроника 44-дневной Отечественной войны: 27 октября 2020 года
Фото: Министерство обороны Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 27 октября 2020 года:

- На официальной странице в İnstagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой была размещена публикация в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении.

- Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о последней ситуации на фронте.

- Был уничтожен начальник штаба мотострелковой дивизии армянской армии. Оборонное ведомство Азербайджана представило список уничтоженной военной техники ВС Армении.

- ВС Армении обстреляли город Тертер и села Тертерского района.

- Азербайджанская армия всего за месяц освободила 4 города, 4 поселка и 165 сел.

- ВС Армении обстреляли территории Гёранбойского, Тертерского и Бардинского районов. В результате ракетного обстрела ВС Армении Барды погибли и были ранены маленькие дети.

- Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки Армения неоднократно нарушила гуманитарный режим прекращения огня.

