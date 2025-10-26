БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) ненефтяной экспорт из Ирана в Таджикистан увеличился на 45,6% в стоимостном выражении и на 42,1% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, за первые 6 месяцев Иран экспортировал в Таджикистан 309 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму 189 миллионов долларов США.

По статистическим данным, за аналогичный период прошлого года ненефтяной экспорт из Ирана в Таджикистан составил около 218 тысяч тонн на сумму 130 миллионов долларов США.

За отчетный период Иран экспортировал в Таджикистан в основном нефтехимическую, сельскохозяйственную, продовольственную, стальную продукцию.

Товарооборот Ирана с Таджикистаном за первые шесть месяцев текущего иранского года составил около 333 тысяч тонн на сумму 233 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 39,7% в стоимостном выражении и на 42,6% - в весовом.

Следует добавить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые шесть месяцев составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6% - по объёму.