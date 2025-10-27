Азербайджан увеличил экспорт томатов

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года из Азербайджана на внешние рынки было экспортировано 144 029 тонн томатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, этот показатель на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые девять месяцев текущего года также отмечен рост стоимости экспорта томатов на 12,6%. Общий объем экспорта за данный период составил 157,172 миллиона долларов США.

Отмечено, что экспорт томатов из Азербайджана на внешние рынки продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста.

