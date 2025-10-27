Производство электроэнергии за счет ВИЭ в Иране возросло

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) выработка электроэнергии на электростанциях Ирана, работающих на возобновляемых источниках энергии, увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Иранской организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности.

Согласно отчету, выработка электроэнергии на электростанциях Ирана, работающих на возобновляемых источниках энергии, за первые 6 месяцев составила 1,88 млн мегаватт-часов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,42 млн мегаватт-часов.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта-20 апреля) 232 156 190 276 22% 2-й месяц (21 апреля-21 мая) 270 375 207 971 30% 3-й месяц (22 мая-21 июня) 328 625 246 110 34% 4-й месяц (22 июня-22 июля) 345 814 267 202 29% 5-й месяц (23 июля-22 августа) 345 282 267 442 46% 6-й месяц (23 августа-22 сентября) 357 956 245 282 32% Итого 1 880 207 1 424 315 32%

В настоящее время производство электроэнергии в стране на возобновляемых источниках энергии составляет 2,55 тыс. мегаватт. Из них 2,03 тысячи мегаватт вырабатывают солнечные электростанции, 370 мегаватт - ветровые электростанции, 100 мегаватт - малые гидроэлектростанции.