Производство электроэнергии за счет ВИЭ в Иране возросло

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) выработка электроэнергии на электростанциях Ирана, работающих на возобновляемых источниках энергии, увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).
Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Иранской организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности.
Согласно отчету, выработка электроэнергии на электростанциях Ирана, работающих на возобновляемых источниках энергии, за первые 6 месяцев составила 1,88 млн мегаватт-часов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,42 млн мегаватт-часов.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.)
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (21 марта-20 апреля)
|
232 156
|
190 276
|
22%
|
2-й месяц (21 апреля-21 мая)
|
270 375
|
207 971
|
30%
|
3-й месяц (22 мая-21 июня)
|
328 625
|
246 110
|
34%
|
4-й месяц (22 июня-22 июля)
|
345 814
|
267 202
|
29%
|
5-й месяц (23 июля-22 августа)
|
345 282
|
267 442
|
46%
|
6-й месяц (23 августа-22 сентября)
|
357 956
|
245 282
|
32%
|
Итого
|
1 880 207
|
1 424 315
|
32%
В настоящее время производство электроэнергии в стране на возобновляемых источниках энергии составляет 2,55 тыс. мегаватт. Из них 2,03 тысячи мегаватт вырабатывают солнечные электростанции, 370 мегаватт - ветровые электростанции, 100 мегаватт - малые гидроэлектростанции.