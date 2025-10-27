Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Производство электроэнергии за счет ВИЭ в Иране возросло

Экономика Материалы 27 октября 2025 01:22 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) выработка электроэнергии на электростанциях Ирана, работающих на возобновляемых источниках энергии, увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Иранской организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности.

Согласно отчету, выработка электроэнергии на электростанциях Ирана, работающих на возобновляемых источниках энергии, за первые 6 месяцев составила 1,88 млн мегаватт-часов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,42 млн мегаватт-часов.

Месяц

Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.)

Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.)

Процентное изменение

1-й месяц (21 марта-20 апреля)

232 156

190 276

22%

2-й месяц (21 апреля-21 мая)

270 375

207 971

30%

3-й месяц (22 мая-21 июня)

328 625

246 110

34%

4-й месяц (22 июня-22 июля)

345 814

267 202

29%

5-й месяц (23 июля-22 августа)

345 282

267 442

46%

6-й месяц (23 августа-22 сентября)

357 956

245 282

32%

Итого

1 880 207

1 424 315

32%

В настоящее время производство электроэнергии в стране на возобновляемых источниках энергии составляет 2,55 тыс. мегаватт. Из них 2,03 тысячи мегаватт вырабатывают солнечные электростанции, 370 мегаватт - ветровые электростанции, 100 мегаватт - малые гидроэлектростанции.

