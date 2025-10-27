Baku White City награжден на Международном Саммите по Устойчивости (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Baku White City награжден на Международном Саммите по Устойчивости

27 октября 2025
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Проект Baku White City был награжден "За выдающиеся заслуги в устойчивом развитии города" (Excellence in Sustainable City Development) в разделе "Климатически устойчивое городское планирование - интеграция устойчивости в стратегии развития городов и экономического роста" в Палате Лордов (Дворец Вестминстер, Лондон) на 4-м Международном Саммите по Устойчивости (GSSA) 2025. Эта престижная международная встреча объединила мировых лидеров, политиков, руководителей отрасли и пионеров устойчивого развития, стремящихся к созданию более зеленого и устойчивого будущего.

Как передает Trend, представляющий проект г-н Стивен Кук, Директор ARUP (UK) компании партнера по устойчивому развитию Baku White City, рассказал на саммите о новаторских проектах Азербайджана и стратегических зеленых инициативах, а также поделился результатами проведенной ранее оценки проекта Baku White City с целью достижения требований "Счастливый город". Г-н Кук отметил, что на территории проекта Baku White City впервые были спроектированы и построены "зеленые" здания, проводилась оценка CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), и сейчас ведется сотрудничество с международными консультантами по BREEAM и LEED, продолжается работа по интеграции энергоустойчивости в зеленое городское развитие.

Заложенный 24 декабря 2011-го года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Первой Леди Мехрибан Алиевой проект Baku White City, в результате многолетней тщательной и последовательно проводимой работы, уже в первое десятилетие претворения в жизнь был признан экологическим и градостроительным достижением страны международного уровня.

В ходе проводимой в Баку с 11 по 24 ноября 2024 года Конференции ООН по Изменению климата (COP29), Baku White City также был представлен как пример возрождения экологически заброшенных территорий и служил площадкой для обмена опытом по реализации мероприятий, направленных на внедрение передовых технологий в сфере устойчивого строительства, снижение углеродного следа, применение принципов умного зелёного города и мер по адаптации к изменению климата.

Проект Baku White City реализуется в рамках утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы".

Baku White City награжден на Международном Саммите по Устойчивости (ФОТО)
