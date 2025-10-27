Baku White City награжден на Международном Саммите по Устойчивости (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Проект Baku White City был награжден "За выдающиеся заслуги в устойчивом развитии города" (Excellence in Sustainable City Development) в разделе "Климатически устойчивое городское планирование - интеграция устойчивости в стратегии развития городов и экономического роста" в Палате Лордов (Дворец Вестминстер, Лондон) на 4-м Международном Саммите по Устойчивости (GSSA) 2025. Эта престижная международная встреча объединила мировых лидеров, политиков, руководителей отрасли и пионеров устойчивого развития, стремящихся к созданию более зеленого и устойчивого будущего.

Как передает Trend, представляющий проект г-н Стивен Кук, Директор ARUP (UK) компании партнера по устойчивому развитию Baku White City, рассказал на саммите о новаторских проектах Азербайджана и стратегических зеленых инициативах, а также поделился результатами проведенной ранее оценки проекта Baku White City с целью достижения требований "Счастливый город". Г-н Кук отметил, что на территории проекта Baku White City впервые были спроектированы и построены "зеленые" здания, проводилась оценка CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), и сейчас ведется сотрудничество с международными консультантами по BREEAM и LEED, продолжается работа по интеграции энергоустойчивости в зеленое городское развитие.

Заложенный 24 декабря 2011-го года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Первой Леди Мехрибан Алиевой проект Baku White City, в результате многолетней тщательной и последовательно проводимой работы, уже в первое десятилетие претворения в жизнь был признан экологическим и градостроительным достижением страны международного уровня.

В ходе проводимой в Баку с 11 по 24 ноября 2024 года Конференции ООН по Изменению климата (COP29), Baku White City также был представлен как пример возрождения экологически заброшенных территорий и служил площадкой для обмена опытом по реализации мероприятий, направленных на внедрение передовых технологий в сфере устойчивого строительства, снижение углеродного следа, применение принципов умного зелёного города и мер по адаптации к изменению климата.

Проект Baku White City реализуется в рамках утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы".