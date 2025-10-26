В Баку состоится творческий вечер известного пианиста Низами Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии, 9 ноября в 20:00, состоится творческий вечер известного азербайджанского пианиста и талантливого музыканта Низами Алиева, сообщает Trend Life.

Мероприятие станет для зрителей увлекательным путешествием в музыкальный мир мастера, формировавшийся на протяжении многих лет. В программе прозвучат произведения, объединяющие классические и современные музыкальные направления, а также отражающие индивидуальный стиль исполнителя.

Помимо соло-выступлений Низами Алиева, в концерте примут участие приглашённые музыканты. Любителей музыки ждёт вечер искренних эмоций, живого звучания и подлинного художественного вдохновения.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/nizami-aliyev-night-of-creativity/161411

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

