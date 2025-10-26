Азербайджанские боксеры завершили чемпионат Европы с 8 медалями

БАКУ /Trend/ - В городе Будва (Монтенегро) завершился чемпионат Европы по боксу U15.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерации бокса Азербайджана, соревнования, в которых приняли участие в общей сложности 369 спортсменов из 32 стран, сборная Азербайджана завершила с 2 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

В составе национальной команды на высшую ступень пьедестала почета поднялась Хумар Джафарли (75 кг). В финале она нанесла поражение Ягмур Эрюрту (Турция) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В ее честь в Будве прозвучал гимн Азербайджана. Эта золотая медаль стала знаковой для нашей страны. Впервые в истории азербайджанского бокса титул победителя чемпионата Европы U15 получила девушка.

Ее успех повторил и Мехран Расулов (80 кг). Одолев в финале Сергия Котовского (Украина) со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27), наш боксер удостоился золотой медали. Это 3-я награда в карьере Расулова, завоеванная на первенствах Европы. До этого он дважды выигрывал бронзовые медали.

Серебряные медали завоевали Насрин Абдуллазаде (40 кг), Нурлан Мусеибли (66 кг), Юсиф Агакишиев (75 кг), а бронзовые – Онур Гурбанов (42 кг), Эльджан Мусазаде (50 кг) и Эрдем Текин (90 кг).

Отметим, что сборная Азербайджана заняла 6-е место в командном зачете.