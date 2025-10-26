Узбекистан и ЕБРР обсудили сотрудничество в поддержке стартапов

ТАШКЕНТ /Trend/ - 24 октября представители министерства экономики и финансов Узбекистана и Национального венчурного фонда UzVC провели рабочую встречу с командой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает Trend.

Согласно информации, во время переговоров стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках программы Star Venture, направленной на поддержку стартапов с высоким потенциалом роста.

Программа предусматривает предоставление консультационной поддержки, участие в международных наставнических инициативах и доступ к глобальным инвестиционным сетям.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и реализации совместных проектов, способствующих продвижению инноваций, стартапов и предпринимательства в Узбекистане.

Вот несколько вариантов заголовков на выбор — в зависимости от желаемого стиля: