БАКУ /Trend/ - Террористическая организация РПК объявила о начале вывода войск из Турции.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении террористической организации.

"Поскольку конфликты и войны на Ближнем Востоке стали серьезной угрозой будущему Турции и курдов, процесс, начавшийся в прошлом году с заявлений Президента Тайипа Эрдогана, председателя Партии националистического движения Девлета Бахчели и лидера террористов Абдуллы Оджалана и проявившийся в призыве Абдуллы Оджалана к «Миру и демократическому обществу» от 27 февраля 2025 года, переживает чрезвычайно важный и критический этап", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 5-7 мая террористическая организация провела съезд, на котором было принято решение положить конец организационному существованию РПК и стратегии вооруженной борьбы. Было заявлено, что на основании решения, принятого на этом съезде, все силы РПК, которые представляют угрозу конфликта на территории Турции и открыты для возможных провокаций, выводятся из территории Турции.