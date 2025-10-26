Хетаг Карсанов завоевал серебро на чемпионате мира U-23 (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский борец Хетаг Карсанов (125 кг) стал серебряным призёром чемпионата мира среди молодежи (U-23), который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает Trend.

В финальном поединке Карсанов встретился с иранским спортсменом Абольфазлом Неджадом, который в этом году дебютировал в самой тяжёлой весовой категории. Поединок завершился со счётом 0:11 в пользу Неджада, и Хетаг завоевал серебряную медаль.

На данный момент в активе сборной Азербайджана шесть медалей: три золотые, одна серебряная и две бронзовые. Чемпионами мира стали Кенан Хейбатов (70 кг), Эльмир Алиев (55 кг) и Зия Бабашов (63 кг). Серебряную медаль завоевал Хетаг Карсанов (125 кг). Третье место заняли Руслан Нуруллаев (72 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

