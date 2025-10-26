Объявлен объем экспорта продукции через порт Имам Хомейни

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) через порт Имам Хомейни в провинции Хузистан, расположенной на юго-западе Ирана, было экспортировано около 10,3 млн тонн продукции.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор Управления портов и морского судоходства иранской провинции Хузистан Абуталиб Герайлу.

По его словам, за первые 6 месяцев через порт Имам Хомейни экспортировались минералы, нефтепродукты, металлы, строительные материалы и т. д.

Герайлу добавил, что в порту Имам Хомейни, являющемся крупнейшим портом страны, возможна перевалка 60 миллионов тонн грузов в год, и туда могут заходить суда водоизмещением 100 тысяч тонн.

Он сообщил, что за первые 6 месяцев через порт Хоррамшехр провинции Хузистан было экспортировано 973 тысячи тонн продукции. Экспортировались строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности.

За 6 месяцев через порт Абадан провинции Хузистан было экспортировано 74 тысячи тонн продукции. В основном из порта экспортировались строительные материалы, нефтепродукты, сельскохозяйственная и животноводческая продукция.

Следует отметить, что протяженность береговой линии иранской провинции Хузистан составляет 1186 км. Основными портами этой провинции являются Имам Хомейни, Шадган, Абадан, Хоррамшехр, Чавибде, Арвандкенар и Саджафи.

Текущая пропускная способность иранских портов, по сообщениям, составляет более 285 миллионов тонн. Иран предпринимает шаги по увеличению пропускной способности портов до 500 миллионов тонн.