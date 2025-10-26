Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному Президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену, сообщает Trend.
"Уважаемый господин Федеральный Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Австрийской Республики.
Уверен, что развитие дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Австрией и впредь будет служить интересам наших народов.
В столь знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю народу Австрии постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.