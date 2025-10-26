В Турции произошло землетрясение

БАКУ/ Trend/ - В Черном море недалеко от Стамбула зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (AFAD).

Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к северо-западу от Стамбула и примерно в 16 километрах от побережья. По данным сейсмологического центра Кандилли, магнитуда достигала 3,9.

Жители нескольких районов мегаполиса почувствовали толчки, однако сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, паники среди местных жителей также не наблюдалось.