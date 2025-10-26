Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора - Абдулкадир Уралоглу

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор («Маршрут Трампа — TRIPP) станет важным фактором в увеличении пропускной способности Среднего коридора.

Как передает Trend, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в своем выступлении на турецком телевидении.

По словам министра, наряду с мерами по полному использованию потенциала железной дороги Баку–Тбилиси–Карс (БТК), предпринимаются необходимые шаги для открытия нового маршрута, который соединит западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

Уралоглу отметил, что уже началось строительство 224-километровой железной дороги от Карса до границы с Нахчываном. Он подчеркнул, что, в отличие от линии БТК, новая железная дорога Карс–Дилуджу будет двухпутной, что позволит существенно увеличить объем грузоперевозок.

Министр также добавил, что в Азербайджане продолжаются работы по восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры, и большая часть этих проектов уже успешно реализована.