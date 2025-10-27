Названа стоимость произведенных лекарств в Азербайджане за девять месяцев

БАКУ /Trend/ - В январе–сентябре текущего года в Азербайджане произведено лекарственных средств на сумму 11,3 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.

Отмечается, что объем производства увеличился на 2,9 миллиона манатов, или на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, за девять месяцев 2024 года в стране было произведено лекарственных средств на сумму 8,4 миллиона манатов.

По состоянию на 1 октября 2025 года запасы готовых лекарственных средств в Азербайджане составили 585,7 тысячи манатов.

Кроме того, за отчетный период в стране произведено 2,5 миллиона медицинских масок, что на 0,8 миллиона штук или на 47,1% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

