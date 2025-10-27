Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 октября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9763 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1317 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9763
|AUD
|1,1105
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,011
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1185
|CZK
|0,0813
|CNY
|0,239
|DKK
|0,2646
|GEL
|0,6267
|HKD
|0,2188
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2638
|SEK
|0,1811
|CHF
|2,135
|ILS
|0,5186
|CAD
|1,2151
|KWD
|5,5437
|KZT
|0,3161
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5068
|MDL
|0,1002
|NOK
|0,1698
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6007
|PLN
|0,4654
|RON
|0,3889
|RUB
|2,1317
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3097
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3155
|TRY
|0,0405
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,1101
|NZD
|0,9786