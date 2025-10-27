Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября

Экономика Материалы 27 октября 2025 09:10 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9763 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1317 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9763
AUD 1,1105
BYN 0,5594
BGN 1,011
AED 0,4628
KRW 0,1185
CZK 0,0813
CNY 0,239
DKK 0,2646
GEL 0,6267
HKD 0,2188
INR 0,0193
GBP 2,2638
SEK 0,1811
CHF 2,135
ILS 0,5186
CAD 1,2151
KWD 5,5437
KZT 0,3161
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5068
MDL 0,1002
NOK 0,1698
UZS 0,014
PKR 0,6007
PLN 0,4654
RON 0,3889
RUB 2,1317
RSD 0,0169
SGD 1,3097
SAR 0,4533
xdr 2,3155
TRY 0,0405
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,1101
NZD 0,9786
