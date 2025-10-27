Азербайджан сократил импорт мяса

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года в Азербайджан было импортировано 33,3 тыс. тонн мяса.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на импорт этого объема мяса было потрачено 75,8 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт мяса сократился на 8,1 тыс. тонн или 19,5% по объему и на 14,7 млн ​​долларов США или 16,3% в стоимостном выражении.

За отчетный период импорт мяса составил 0,45% от общего объема импорта страны.

При этом за девять месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано мяса и мясной продукции на сумму 942 тыс. долларов США, что на 263 тыс. долларов США или 21,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что за январь-сентябрь текущего года в стране произведено 434,3 тыс. тонн мяса, в том числе мяса птицы, 1,699 млн тонн молока, 1,789 млрд штук яиц, 14,6 тыс. тонн шерсти и 186,6 тонн коконов шелкопряда. По сравнению с соответствующим периодом 2024 года производство яиц увеличилось на 1,9%, мяса – на 1,2%, молока – на 0,3%, шерсти – на 1,3%, коконов шелкопряда – на 22,1%.